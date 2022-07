Palkovics László technológiai és ipari miniszter több alkalommal is nyilatkozott arról, hogy Magyarország energiaellátásának védelmében szükség lehet a makói palagázmező megnyitására, ezt azonban határozottan ellenzi az LMP, amely a Parlament elé egy határozati javaslatot is készül benyújtani a szabályozás szigorításáért.

A zöld párt javaslata, hogy Magyarországon tiltsák be a rétegrepesztéssel járó palagáz kitermelést, mondta el az LMP társelnöke. Kanász-Nagy Máté szerint amikor Európa egy energiaválság kellős közepén van, nem olyan megoldásokat kell keresni, hogyan lehet még több fosszilis energiához jutni, hanem az ilyen energiától függést kell megszüntetni.

A zöld párt a rétegrepesztéssel járó kitermelést többek között környezetkárosító hatása miatt tiltaná be, Fehér Attila szerint érthetetlen, hogy a klímaváltozás korában a kormány figyelmen kívül hagyná ezt a kockázatot. Az LMP Csongrád-Csanád megyei elnöke arról is beszélt, hogy az egyébként világszerte széles körben használt technológia alkalmazása során feljegyeztek néhány olyan esetet is, amikor földrengés társult a kitermeléshez.

Egyértelműen kiállunk az orosz energiafüggőség csökkentése mellett, azonban ezt nem a fosszilis energiaforrások kitermelésének növelésével, hanem energiatakarékossági intézkedésekkel, megújuló energiaforrások fokozott használatával kell elérni

– ismertette pártja álláspontját Fehér Attila.

Ezzel az iránnyal azonban rövidtávon legalábbis biztosan nem ért egyet az Európai Parlament, amely nemrég éppen azt szavazta meg, hogy az atomenergia és gázenergia is zöldnek minősüljön, ami egyben azt is jelenti, hogy az ilyen beruházások plusz forrásokhoz is juthatnak.