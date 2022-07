Vadonatúj autóval dolgozhatnak ezentúl a dóci polgárőrök. Az egyesület, ami alig két éve alakult, először egy idős Skodát kapott a Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségétől a járőrfeladatok segítésére, melyet később egy újabb Seat-ra cseréltek le.

Ez az autó most is szolgál, de a földutakon való közlekedésre kevéssé alkalmas – mondta el Turda Gábor polgármester. Mivel pedig Dócnak hatalmas a külterülete, melyet jórészt nem szilárd útburkolat fed, szükségessé vált egy olyan jármű, amellyel ilyen helyeken is megbízhatóan lehet közlekedni.

A szombati falunapon adták át hivatalosan a polgárőrök új autóját. Fotó: DM

A település a Magyar Falu program civil szervezetek számára kiírt pályázatán nyert 7 millió forintot új autó vásárlására. A pénzből egy négykerék meghajtású, hibrid Suzuki-t vásároltak, mivel azonban az árak közben emelkedtek, az önkormányzatnak csaknem 500 ezer forinttal ki kellett pótolnia a pályázati pénzt. Az új autónak köszönhetően immár két gépkocsival tudnak dolgozni a dóci polgárőrök, akik nemcsak a falu területét óvják, de a déli határon is szolgálatot teljesítenek.