A makói Bajcsy-Zsilinszky lakótelepen adták át a napokban Makó legújabb szabadtéri kondiparkját. Az érintett körzet önkormányzati képviselője, Székely Ildikó elmondta: a közvetlenül a sportpálya mellett kialakított szabadtéri edzőterem hat különböző elemből áll. Ügyeltek arra, hogy a zöldterület az új létesítmény miatt ne csökkenjen; mivel a közelben játszótér is van, így az egész család kikapcsolódhat a területen. Amíg a gyerekek játszanak, a felnőttek edzhetnek – foglalta össze a lényeget a képviselő.

A kondiparkot korábban a lakótelepen élők is kérték, de ő maga is szívügyének tekintette. A lakótelep a körzet legsűrűbben lakott része, és eddig nem sok lehetőség volt itt a sportolásra. A beruházás az önkormányzatnak 3 millió forintba került.

Az új erőnléti eszközöket Székely Ildikó ki is próbálta. Fotó: Székely Ildikó közösségi oldala

A képviselő hozzátette: a most átadott kondiparktól nem messze lévő játszóteret is korszerűsítették, valamint új játékokat is elhelyeztek ott a közelmúltban – lapunk annak idején erről is beszámolt. Emellett padok, szemetesek kerültek a lakótelepre, valamint felfestették a parkolókat is.

Makó több városrészében már található ilyen park és jelenleg még másik kettő építése zajlik, az egyik Újvároson, a másik pedig a gerizdesi játszótérnél.