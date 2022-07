Nem is lenne az igazi a fürdő a meleg vizes medence nélkül: a brűg úgy hozzátartozik az uszodához, mint borsóhoz a héja. A legendás termálvizes medencéről, ahol anno a vízilabdások is kipihenték a meccs fáradalmait, még egy helyi gyártású sört is elneveztek.

Ezért is volt lépéskényszerben a Szentesi Sport- és Üdülőközpont vezetése, hogy használható állapotba hozza a brűgöt, a csempék kitöredezésével ugyanis már balesetveszélyessé vált a medence.

A kánikula közepén nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne legyen víz a medencénkben. Megtörtént a medence kibetonozása és különleges festékbevonattal való kezelése. Ezzel a felújítással egy alap készült el, ami a későbbiekben folytatódhat, a csempézést is szeretnénk megcsináltatni. Ez azonban az anyagi források függvénye, de hogy mennyibe fog kerülni, csak a Jóisten tudja megmondani, olyan gyorsan változnak az anyagárak – mondta el Kerekes Valéria, az üdülőközpont ügyvezetője.

Minden időben szívesen használják a brűgöt a vendégek. Fotó: Majzik Attila

Mint megtudtuk, a nagy brűg medence felújítására a fenntartó szentesi önkormányzat 2019-ben mintegy 40 millió forintot különített el, ezt az összeget azonban a koronavírus-járvány miatt átcsoportosították, mostanra pedig ennél jóval nagyobb összegre lehet szükség.

Ősszel, a szezon végével a két kis brűg medence felújítása lesz esedékes. Bonyolult a munka, mert a termálvíz miatt különleges anyagokkal kell dolgozni. Ezek a munkák a nagy brűg felújításával együtt szerintem 120 millió forint alatt nem fognak megállni, ehhez pályázati forrásokat keresünk – tette hozzá az intézményvezető.

Mint megtudtuk, az üdülőközpontban önerőből is folytatnak felújításokat, a szaunát hozzák rendbe: a munkák érintik a kabinajtókat és a falakat is, utóbbiakra hangszigetelés is kerül.