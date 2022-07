A magyarságot korábban és most is az összetartás jelle­mezte a nehéz időkben, és a jövőben is az fogja: ahogyan a vírus elleni túlélésért, úgy a külhoni magyarság túléléséért is meg kell küzdjünk. Ez közös felelősségünk – szögezte le Szél István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád-Csanád megyei elnöke gazdatársainak írt közleményében. Mint írta, most jóval nehezebb helyzetben vannak a gazdák, mint az előző években, hiszen a járvány utóhatásai, a megemelkedett árak és a rendkívüli aszály is sújtja őket.

De tudom azt is, hogy kárpátaljai magyar testvéreink még nálunk is sokkal nehezebb körülmények között élnek, hi­­szen szomszédunkban már hó­­napok óta háború dúl. Ha képesek vagyunk, ha van lehetőségünk, akkor segítsünk – így kérte a gazdatársait arra, hogy idén is segítsék a Magyarok Ke­­nyere programot, amellyel folytatódik a határokon átívelő békés nemzetegyesítési politika.

Ennek köszönhetően a szakmai együttműködések konkrét gazdasági előnyökké válnak, és megalapozzák a Kárpát-medencei magyarság közös fejlődését. Szél István kiemelte, mindezek kovásza a Magyarok Kenyere program, amelyre büszke a ka­mara megyei elnökeként, valamint a térség gazdáira is, akik a korábbi években kiemelten támogatták ezt a kezdeményezést, amely a szolidaritást, a nemzeti összetartást fejezi ki.

Július 27-én 8 és 15 óra között az alábbi helyeken várják a búzafelajánlásokat: Makón a BSV Agro Kft. telephelyén (Honvéd utca 10.); Szőregen Rózsavölgyi József telephelyén (Mályva tér 8.); Szegváron a Puskin Mezőgazdasági Szövetkezetnél (VI. kerület 53.); Fábiánsebestyénen az iparcikk­szaküzletben (Köztársaság utca 27.); míg Vásárhelyen Rau Sándor telephelyén (Dilinkatanya 46.). Ugyancsak 27-én 10 és 15 óra között a Mórahalmi Termelői Integrációs Szö­­vetkezetnél (Röszkei út 49.) is leadhatók az adományok. A 2011-ben indult program mára egy egész éven átívelő, össznemzeti eseménysorozattá nőtte ki magát.