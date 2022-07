Jól járhatóak a körutak és a sugárutak. A bevezető útjainkon kezd élénkülni a befelé jövő forgalom. Kisebb sor van a Szabadkai úton a vasúti átjárónál, valamint a Budapesti úton kifelé is sok a jármű. A Kossuth Lajos körforgalomnál minden irányból sorok vannak, a Csillag térnél is sűrűsödik a forgalom, de lehet haladni. Az Aradi Vértanúk terénél is csak pár autó van a lámpánál. A Londoni körúton mind a két irányban a Mars térnél aknafedőket cserélnek ezért a szélső sávok le vannak zárva itt torlódik a forgalom. A hidakon jól lehet haladni mind a két irányban.