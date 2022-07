Bevezető fő utakon sok az autó, Algyői úton, Dorozsmai úton, Szabadkai úton, Szőregi úton a városba tartanak többen. A Budapesti úton és a Bajai úton kifelé-befelé is erős a forgalom. A körutakon, sugárutakon jól lehet haladni. A Belvárosi hídon szintén sokan vannak, illetve az Újszegedi oldalon kicsi sorok vannak a híd előtt. A Bertalan hídon is sűrűsödik a forgalom, de ott nincs torlódás. A Csillag térnél picit sűrűbb a forgalom, de lehet haladni. A Felső Tisza-parton, a rakparton és a Hősök kapujánál is folyamatos a haladás. A Londoni körúton, a szélső sávokban az aknafedőket cserélik, ezért ezen a szakaszán a nagykörútnak kicsit nehézkesebb a közlekedés - közölte a Rádió Taxi Három munkatársa lapunkkal.