Jól lehet közlekedni a körutakon, sugárutakon és a hidakon is mind két irányban. Kicsit sűrűbb a forgalom az Algyői úton és a Szabadkai úton. A Szőregi úton kifelé tartanak többen. A Csillag tér környékén is minden irányból folyamatos a haladás A belvárosi rész is jól járható. Trafi méri a sebességet a Pláza parkolóban.