Bevezető fő útjainkon élénkül a forgalom befelé a városba, Budapesti úton kifelé is sokan vannak – tudósít a Rádió Taxi Három.

A sugárutakon folyamatos a haladás, lámpáknál kicsi sorok vannak.

A külső körúton jól lehet autózni, a Rókusi körúti nagy körforgalomnál kel kicsit sűrűbb forgalomra számítani. A Csillag térnél is mozgalmas a közlekedés, a Lugas utca felől vannak kicsit többen, illetve a Szilléri sugárút kezd megtelni.

A nagykörút is jól járható, a Római körút kivételével itt már most tele vannak a sávok, a hídról le is és felfelé, a híd is meg telt Szeged felé. A Szőregi úton sokan vannak befelé, a Temesvári körúton végig áll a sor a híd felé.

Tele van a Bérkert utca és a Népkert sor is. A Belvárosi hídon még mindig csak a buszok , taxik és biciklik mehetnek át.

Az Aradi Vértanúk környékén jól lehet közlekedni, a kiskörúton viszont élénk a forgalom. Folynak a munkálatok a Kiss Ernő és a Mérey utcában valamint a Pulz utcában .