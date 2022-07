Élénkül a forgalom, főleg a bevezető utakon, körutakon, sugárutakon, illetve a főbb csomópontokon, de a legtöbb helyen egyelőre folyamatosan

lehet közlekedni. A József Attila és Kossuth Lajos sugárút, a Római körút forgalmasabbak, valamint a Mars tér környéke, a Szabadkai út, de

összességében jól lehet menni. Tarján és felsőváros főbb útvonalain, illetve a sugárutak belváros felőli részein is több az autó, de folyamatosan lehet haladni. A hidakra vezető utcákban is élénk a forgalom, pici sorok vannak, de egyelőre jól át lehet jutni mind a két hídon. A Petőfi sugárútról még nem lehet a Szivárvány utcába fordulni, a Tisza Lajos körútról sem a Kiss Ernőbe, és dolgoznak a Veres ács utcában is a Szél és Hajnal utca közti szakaszon, ami azt jelenti, hogy a Szél utca felől nem lehet a Veres ácsba bekanyarodni.