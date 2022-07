Az ellenzék óriási pénzkidobásnak nevezte az augusztus 20-ra tervezett budapesti tűzijátékot. Az országban több településen is lemondták a saját, hagyományos programzáró látványosságot. Győrben az állatok védelmére hivatkoztak, Székesfehérváron, Salgótarjánban és Miskolcon pedig anyagi megfontolásból nem durrogtatnak. Kistarcsán lesz tűzijáték, de azt a fideszes polgármester fizeti a saját zsebéből. Megyénkben Szentesen is elmarad a tűzijáték.

Hódmezővásárhelyről ellenben nem érkezett hasonló hír, amit például az egyik városlakó, Nagy Attila szóvá is tett a közösségi médiában.

„A »Támogatná-e, hogy az idén elmaradjon az augusztus 20-i tűzijáték?« mintájára városunkban is indulhatna egy lokális kezdeményezés, »Tá­­mogatná-e, hogy az idén az elmúlt tizenévhez hasonlóan ne költsük a város pénzét a Mártélyi Kavalkádra?« Annál is inkább, mivel a városunkban semmi nem történik, szó sem esik az augusztus 20-i ünneplésről, ellenben a városi adófizetők forintjait a mártélyi polgármester-választás eredményének be­­folyásolására folyatjuk el” – írta Nagy Attila.

Lapunknak is megerősítette, meglehetősen visszás és politikai ízű, hogy a Mártélyi Kavalkádot, ami tizenévig elmaradt, éppen most, a mártélyi időközi választás kampányának finisében, illetve a választás napján rendezik meg, olyan fellépővel, mint például Rokker Zsolti, aki Márki-Zay szö­­vetségese. Furcsa az is, hogy a megnyitón Márki-Zay Péter Putz Anita polgármesterjelölttel együtt mond beszédet.

Márki-Zay Péter polgármester lapunk érdeklődésére megerősítette, Vásárhelyen idén is megrendezik a Szent István-napokat koncertekkel, borfesztivállal, va­lamint augusztus 20-án tűzijáték is lesz. A Mártélyi Kavalkáddal kapcsolatban azt mondta, már leszerződtek a fellépőkkel és a vállalkozásokkal is, nem szeretnék a vállalkozókat még nehezebb helyzetbe hozni, mint vannak. Azt mondta, a kavalkádban nincs politika, véleménye szerint inkább azt kellene megkérdezni, miért erre a hétvégére szervezték az időközi választást.