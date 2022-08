Országos átlagot tekintve stagnál a szennyvizek SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja, ugyanakkor Szegeden emelkedést mértek a 32. héten, miközben megyénkben 85 ezer 446-ra emelkedett azoknak a száma, akik 2020 márciusa óta elkapták a koronavírust. Éppen ezért megkérdeztük a Szegedi Tudományegyetemet arról, hogy a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Kálvária sugárúti intézményében hány fertőzöttet kezelnek jelenleg és ebből hányan vannak lélegeztetőgépen.

Válaszukban azt írták, hogy a koronavírus jelenlegi hullámában hetek óta 20-30 közötti fertőzött fekvőbeteget látnak el, érdemi változás a betegszámban körülbelül 2 hónapja nincs.

Kiemelték, koronavírus-fertőzés miatt intenzív kezelésre, lélegeztetésre hetek óta nem volt szükség egyik páciens esetében sem, ahogy a Covid-osztályokon fekvő betegeket sem a korábban típusosnak számító légúti érintettség miatt kell kezelni, hanem túlnyomórészt idős, sok egyéb betegséggel küzdő páciensek. Megjegyezték, az ő esetükben a fertőzés a belgyógyászati alapbetegségüket súlyosbította, így döntően belgyógyászati – és nem infektológiai – ellátást igényelnek.

Ennek megfelelően a halálozási mutatók nem különböznek egy geriátriai, vagyis az idősek egészségügyi ellátására összpontosító osztály halálozási mutatóitól – mutattak rá.

Ugyanakkor az egyetem felhívta a figyelmet az oltás fontosságára. Hangsúlyozták, a vírus elsősorban az oltatlanokra veszélyes, így arra biztatnak mindenkit, hogy aki még nem tette, vegye fel a védőoltásokat, hiszen ez a leghatásosabb eszköz annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a súlyos megbetegedés.

Az oltás felvehető a háziorvosoknál, a házi gyermekorvosoknál, valamint péntekenként a kórházi oltópontokon is, ahova időpontfoglalással és anélkül is lehet érkezni. A megerősítő oltás felvétele továbbra is ajánlott annak, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.

Egész Európában, Magyarországon is az omikron variáns terjed jelenleg is. Jellemzően a fertőzöttek csak enyhe, közepesen súlyos tünetekkel esnek át a fertőzésen, főként megfázásszerű panaszok – torokfájás, fejfájás, köhögés, orrfolyás – alakulnak ki. A láz, a légszomj, az ízérzékelés elvesztése és a szaglásvesztés kevésbé gyakori panasz.