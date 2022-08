A 2010-es évek elején két nagyon belvizes esztendővel szembesült a település. Orosháza és a puszta felől szó szerint is elöntötte a víz a falut. Ekkor döntötte el az önkormányzat, hogy több lépésben felújítják az árokrendszert, ahol kell, ott újakat építenek. A belvíz elleni védekezés első három üteme már elkészült.

A szerdai lakossági fórumon Szél István polgármester elmondta, a képviselő-testületben 2019-ben fogalmazódott meg a gondolat, hogy folytassák a fejlesztést, 2020-ban pedig beadták a pályázatot, amelyet nyertesnek nyilvánítottak. A település akkor 250 millió forintot kapott a munkálatokra, ami 100 százalékos támogatás.

A község legnagyobb foglalkoztatója, a Herbári Zrt. telephelyét az elmúlt években már többször is elöntötte a víz egy-egy nagyobb eső után. Most a Kamilla és az Alkotmány utcákon zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető épül, ami a cég problémáját is megoldja. Ugyancsak a negyedik ütemben a Béke és a Kossuth Lajos utca közötti szakaszon nyílt árok épül, burkolt szikkasztóelemes kivitelben. A Maczelka Gábor utcában földmedrű árkot építenek, a Hídi Mihály utca 24. szám előtt folyóka készül, amelyet a Petőfi utcai földmedrű árokba vezetnek. A Németh László utcában, a József Attila- és a Gregus Máté utca közötti szakaszon új, burkolt, nyílt csapadékvíz-elvezető árok épül.

A fórumon egy lakos többször hangot adott annak a véleményének, hogy nem kell árok, mert az elmúlt hónapokban nem esett eső. Mások viszont megértették a beruházás lényegét. A többi lakos arra volt kíváncsi, hogy miként zajlik majd a bejárójuknál a munka, illetve hogyan állítják majd helyre azt.

Székkutas az „Élhető települések” pályázaton az ötödik szakaszra is nyert 150 millió forintot. Ezt a pénzt az első ütemben kiépített Németh László utca mögötti nyílt, földmedrű árok burkolására fordítják.