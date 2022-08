Lapunk is beszámolt a tűzijáték körüli hercehurcáról, aminek az lett a vége, hogy 460 hódmezővásárhelyi döntötte el, hogy nem lesz tűzijáték a több mint 40 ezer lakosú Hódmezővásárhelyen.

Az önkormányzat honlapján található kiírás szerint a város 2022. május 18-án tette közzé az ajánlatkérő beszerzési eljárást az augusztus 20-i tűzijáték lebonyolítására. Erre május 25-én 16 óráig lehetett regisztrálni. A kiírásban az szerepelt, hogy a feladatot elnyerő vállalkozással júniusban terveztek szerződést kötni. Szerettük volna megnézni a szerződést, de az átláthatóságot hirdető város honlapján ez nem szerepel, a jegyzőtől sem kaptunk pénteken választ a megkeresésünkre. Márki-Zay Pétertől viszont megtudtuk, nincs is szerződés, nem kötötték meg.

Csak megnyert pályázat volt, de még nem írtuk alá a szerződést, ezért nem tud az önkormányzat fizetni a vállalkozónak — mondta a polgármester. Arra a kérdésünkre, hogy miért nem írták alá júniusban, azt válaszolta, „Mire aláírtuk volna, addigra már kétséges volt, hogy lesz-e tűzijáték. Nem írtuk alá, hogy a várost ne érje veszteség.” A vásárhelyi tűzijáték ügye egyébként nem júniusban, hanem július 22-én hajnalban robbant be a közéletbe.

Mivel nincs szerződésünk, a város nem fizethet, de szeretnénk kárpótolni a vállalkozót, aki a rakéták beszerzésével már valamennyi összeget beinvesztált a tűzijátékba, ezért rendezünk gyűjtést. A Tiszta Vásárhelyért Egyesület vállalja, hogy a saját számlájára gyűjt, a befolyt összeget is ők adjak át a vállalkozónak. A részleteket most dolgozzuk ki – mondta Márki-Zay Péter, hozzátéve, hogy azok a lakosok, akik a szavazáson nemet mondtak a tűzijátékra, most hozzájárulhatnak anyagilag is ahhoz, hogy a vállalkozót ne érje kár.

—A vállalkozó nem a teljes 1,5 millió forintot kapja, hiszen nem teljesíti a szolgáltatást, de bizonyos vesztesége már keletkezett, ezért úgy gondolom, hogy 300 ezer forint méltó kárpótlás lenne neki – nyilatkozta Márki-Zay Péter.