A toborzó eseményeken akár a jelentkezésre is lehetőség van, valamint minden fontos információt átadunk a jogviszony kereteiről, a feladatokról, a járandóságról és a képzésről is. Azok a jelentkezők, akik megfelelnek minden feltételnek, egy 160 órás képzésen vesznek részt a szolgálat megkezdése előtt, de már a képzés ideje alatt is illetményben részesülnek – avatott be minket a részletekbe.

A felvételik már elindultak. Először pszichológiai és egészségügyi szűrésen, valamint fizikai alkalmasságin vesz részt mindenki. Ezt követi egy pályaorientációs elbeszélgetés, majd a kifogástalan életvitel ellenőrzése. Ha összegyűlt a kellő mennyiségű létszám, akkor elindul a képzés, hiszen cél az, hogy már szeptember elején esküt tegyenek az elsőként felvételt nyertek.