– Az úgynevezett Kádár-kocka házak eddig is népszerűek voltak, most az eddigieknél is jobban keresetté váltak. Az alapterületük nagyjából 70 és 110 négyzetméter közöttiek, amelyben, kisebb belső átalakítás után 4-5 fő is kényelmesen elfér. Ha nincsenek is energetikai szempontból korszerűsítve, ennek megoldása gyorsabban és kisebb összegből megvalósítható

– mondta Ádók Zoltán hódmezővásárhelyi ingatlanszakértő. Azok a tulajdonosok lesznek most bajban, akiknek nagyobb alapterületű, korszerűtlen ingatlanjuk van.

Ádók Zoltán ingatlanszakértő elmondta, a lakáspiac azonnal reagált a rezsicsökkentéssel kapcsolatos változásokra. Fotó: Kovács Erika

Kényszerhelyzet

– Azt nem mondom, hogy az ilyen házak után megszűnik a kereslet, de minden bizonnyal visszaesik. Ezekben az ingatlanokban sok esetben már egyedül laknak a tulajdonosok, akiknek a gyermekeik felnőttek, esetleg már a társukat is elveszették az idősebb férfiak vagy nők. Ők, teljesen érthetően, a végsőkig ragaszkodnak az ingatlanjukhoz, hiszen a legtöbb esetben maguk építették és az egész életük oda köti őket. Az áram és a gáz árának növekedése azonban sokukat kényszerhelyzetbe hozhatja, esetleg váltaniuk kell. Ezeket az ingatlanokat inkább a nagycsaládosok keresik. Ha számukra megmarad a gázár-kedvezmény és a családtámogatási rendszer, akkor ők jobban boldogulnak majd ezekkel a házakkal. A jelenlegi helyzet szerint jövőre valószínűleg megmarad a csok és a babaváró hitel is.

Kertesből lakásba

Az elmúlt három évben, a Covid-járvánnyal összefüggő intézkedések miatt, amikor például lezárták a játszótereket, korlátozták a kijárást, ajánlották az otthonmaradást, akkor sokan a lakásokból kertes házba „menekültek”.

– Most némiképp változni látszik a helyzet. A lakások körülbelül 90-95 százaléka megfelel annak az elvárásnak, hogy az éves gáz- és áramfogyasztás a kormány által meghúzott limit alatt maradjon. Aki eddig hezitált a ház és a lakás között, az energiaárak miatt most inkább a lakás mellett dönt

– mondta Ádók Zoltán.

Hódmezővásárhelyen jelenleg kínálatnövekedés tapasztalható, ami a keresleti oldalnak kedvez. Az ingatlanszakértő szerint az árak nemigen változnak, csökkenésre nem számít, maximum inflációkövető, 10-15 százalékos emelkedésre.

A katonák a legfőbb albérlők

Vannak, akik befektetési céllal vásárolnak Hódmezővásárhelyen. A szegediek is „jönnek”, de ez már nem számít újdonságnak, ahogy az sem, hogy a tramtrain közelsége is bekerült az eladandó lakások előnyei közé.

Ádók Zoltán elmondta, a befektetésként vásárolt lakásokat kiadják, a vásárhelyi albérletek ára most 70-100 ezer forint között mozog. A kínálat viszont még így is alatta marad a keresletnek. Míg Szegeden az egyetemisták a legfőbb albérletlakók, addig Vásárhelyen a katonák, akik a honvédségtől ehhez támogatást is kapnak. A megyei jogú városban jellemzően inkább bútorozatlanul hirdetik a bérelhető ingatlanokat.