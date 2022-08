A rezsicsökkentés-csökkentés bejelentése óta mindenki azt találgatja, vajon mennyivel lesz több a gáz- és villanyszámlája. Sokan egyelőre ezt még megsaccolni sem tudják, az azonban biztos, hogy a legnyugodtabbak a távfűtéses lakások tulajdonosai, illetve azok lehetnek, akik jól szigetelt, viszonylag kisebb otthonokban élnek.

Mindez azt is jelenti, hogy azok a házak és lakások, melyek nem tartoznak ebbe a kategóriába, akár komoly kiadást is jelenthetnek, elsősorban a téli időszakban. Egyelőre azonban még az első olyan számlára is mindenki csak vár, melyből kiderül, mennyivel szaladja túl a rezsicsökkentett áron igénybe vehető áram- és gázmennyiséget. Ez a köztes állapot pedig úgy tűnik, az ingatlanpiacra egyelőre nincs befolyással.

– Szegeden stagnál a lakáspiac. Se nem nőtt, se nem csökkent az érdeklődők száma – mondta el lapunknak Radics Réka, a Lakhome Kft. ügyvezetője.

Mint mesélte, egyelőre nem figyelhető meg olyan jelenség, hogy a kisebb méretű ingatlanokra nagyobb lenne a kereslet, ahogyan az sem, hogy kevésbé energiatakarékos otthonok kerültek volna ki hirtelen tömegével a piacra.

– Valószínűleg mindenki kivárja, hogyan alakulnak a költségek – magyarázta.

Bár trendszerűen valóban nem figyelhető meg ilyen jelenség, az éles szemű és szerencsés ingatlanvadászok most találhatnak igazán jó ajánlatokat. Mint például az az újszegedi, 5 szobás, 191 négyzetméteres ház, melyet mindössze 73 millió forintért, vagyis egy igényesebb lakás áráért kínálnak. Nehezen képzelhető el, hogy az extrém alacsony ár ne lenne összefüggésben azzal a ténnyel, miszerint egy ilyen otthont horribilis összegért lehet majd télen felfűteni.

A 381 ezer forintos négyzetméterár ugyanis alig valamivel több mint egyharmada a környék árainak. Az átlagos négyzetméterárak már közel 900 ezer forint körül járnak itt és a belvárosban is, de találtunk Újszegeden olyan új építésű ingatlant is, amelynek négyzetméterára már meghaladja az 1 millió forintot. Igaz, leendő lakóinak nem kell aggódniuk a gázszámla miatt, ugyanis az 5 szobás házat hőszivattyú látja el.

Egyelőre tehát a piac kivár, szakértők szerint azonban a piac lassulásának előjelei már érzékelhetők. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése azt mutatja ugyanis, hogy míg az elmúlt három hétben a kereslet alig változott a használt lakások piacán, a kínálat 10 százalékkal bővült. Olyan lakásvásárlási hullámra, amelyben takarékosabb lakóingatlan után nézhetnek a tulajdonosok, az elemzők szerint csak 2023 elején lehet számítani.