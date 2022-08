Idén is számos megyei településen segítik a családokat a tanévkezdésben beiskolázási támogatással. A megyeszékhelyen idén is 10 ezer forintot kaphatnak az általános iskolás gyermekek szülei, ha azt igénylik az önkormányzatnál. Érdekesség, hogy ugyanennyit ad Csongrád-Csanád legkisebb településének, Kövegynek a vezetése is, ott ráadásul nemcsak az általános iskolás, hanem a bölcsődés, az óvodás és a középiskolás gyermekek szülei, valamint a nappali tagozatos főiskolások és egyetemisták részesülnek a támogatásban.

Algyőn is segítik a családokat, ott a képviselő-testület annak a tanköteles korú személynek nyújt iskolakezdési támogatást, akinek a háztartásában élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 százalékát. A beiskolázási támogatás összege gyermekenként 6 ezer forint.

Ruzsán 15 ezer forintot kap az a szülő, aki állandó lakóhellyel rendelkezik, és gyermeke betöltötte már a harmadik életévét, de a tizenkilencediket még nem, valamint valamelyik nevelési-oktatási intézményben jogviszonya van.

De vannak olyan települések is, ahol egyedi módon támogatják a szülőket. Maroslelén például vásárlási utalványt adtak 5 ezer forint értékben. Szatymazon pedig pályázatot írtak ki a településen lakó, kiemelkedő tanulmányi eredményt elért 7–13. évfolyamos tanulók részére. Az általános iskolai tanulmányokat folytató, illetve középiskolai tanulmányait kezdő tanulók esetében legfeljebb havi 5, míg a középiskolás tanulók legfeljebb havi 10 ezer forint támogatást kaphatnak. A pályázat feltétele, hogy nappali tagozaton tanuljanak, már legyenek 12 évesek, de a 20. életévet még ne töltsék be a kérelem benyújtásakor, továbbá ne legyen igazolatlan hiányzásuk, és az előző tanév végi osztályzataik átlaga általános iskolásként 4,80 vagy afeletti, középiskolás tanulóként pedig 4,70 vagy afeletti legyen.