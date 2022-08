– Több mint 350 traktor érkezett az idei felvonulásra, ezt pedig onnan tudjuk, hogy 350 sorszámot nyomtattunk ki, de azok elfogytak, úgyhogy elő kellett vennünk a 2019-ből megmaradtakat, hogy mindenki kaphasson

– mondta a Délmagyarországnak a 8. Zákányszéki Traktorshow egyik szervezője. Csóti Gábor hozzátette, nem csak a környékről, hanem jóval messzebbről is érkeztek traktorosok és nézők is. A legtávolabbról talán a nyíregyházi traktorosok jöttek, de voltak a felvonuláson szigetváriak és például vácrátótiak is.

Már a felvonulást is akkora látványosság volt, hogy valószínűleg az összes zákányszéki végignézte, de ahogy a traktorosok, úgy a közönség is több településről érkezett.