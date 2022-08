– A szakmai tudás mellett emberségből kaptunk olyan útravalót egykori oktatóinktól, az egymás és a tudományok iránti tiszteletből, alázatból, amely élethosszig elkísér mindannyiunkat. Mert lehet valaki mérhetetlenül elkötelezett szakmája iránt, ha a közvetlen munkakörnyezetében képtelen megfelelően alkalmazni tudását az emberi együttműködések hiányától. Elvittük a munka világába például azt a tudást, hogy mindig képesek legyünk indulat nélkül szakmai döntéseket hozni – mondta az SZTE Mezőgazdasági Kar egykori tanulójaként lapunknak Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke a jubileumi díszoklevelek szombati átadása előtt.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke is átvette jubileumi díszoklevelét. Fotó: Tábori Szilvia



Még 1972-ben vehették át állattenyésztő üzemmérnöki oklevelüket azok az ötven éve végzett hallgatók, akik az SZTE Mezőgazdasági Kar jogelődjében, az akkori Hódmezővásárhelyi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumból átalakult Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Karán fejezték be tanulmányaikat. Díszoklevelet már korábban is adott ki a kar az ötven éve végzett hallgatóknak, a most jubiláló több mint 20 öregdiák azonban az első igazi aranydiplomás évfolyam a kar történetében.

Mint azt az egyszerre hagyományos és rendhagyó esemény előtt Mikó Edit, az SZTE Mezőgazdasági Kar dékánja elmondta: az ötven évvel ezelőtt végzett hallgatókat mindig megtisztelik a díszoklevél hagyományával. Ám kerek ötven évvel ezelőtt alakult át a technikum főiskolai intézménnyé, különleges jubileumi esztendő az idei tehát a mezőgazdasági kar életében. Több mint 125 éves az agároktatás Vásárhelyen, ám 1972-ben indult el a kifejezetten főiskolai oktatás. – Őszintén mondhatom, többlet energiát ad nekünk az, hogy akármerre megyünk az országban, a vásárhelyi agrárosok valóban megállják a helyüket a szakmában. Ez erőt ad ahhoz, hogy igenis helyünk van a felsőoktatásban. Visszatekintve az elmúlt ötven esztendőre: a mezőgazdaságban soha nem volt könnyű időszak, ám mindig a pillanatnyi nehézségeket kell megoldanunk. Mindig más kihívások érik a mezőgazdaságot, és nekünk ebben kell megfelelnünk – hangsúlyozta Mikó Edit.