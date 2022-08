Egy összesen nyolc autóból álló flotta beszerzésére írt ki közbeszerzési eljárást a napokban a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szegedi ELI-HU Nonprofit Kft. Az autókat pedig nem elég csak leszállítani, szervizelnie is kell majd a nyertes cégnek.

Mivel közbeszerzési eljárásról van szó, pontosan le kellett írni, hogy milyen kocsikat szeretnének. Érdekes, hogy a pályázatban nagyzolásnak semmi nyoma. Egy darab új, középkategóriás, minimum 150 lóerős motorral szerelt, 8+1 személyes személyszállító gépjárműre, három darab új, ugyancsak 150 lóerős kombira, három hasonló feltételekkel rendelkező sedanra és egy 190 lóerős személyautóra lenne szükség az ELI-ben.

A szerződés egyébként addig hatályos, amíg az autók nem tettek meg 200 ezer kilométert, vagy maximum 250 ezret, mert a nyertes pályázó ekkora opcióval emelheti a futásteljesítményt.

A nyertesnek kell megkötnie a biztosításokat, a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást és a CASCO-t is. Ha baleset történne, azzal kapcsolatban is mindent nekik kell intézniük, el kell látniuk a karbantartási- és szervizszolgáltatásokat, de még csereautót is adniuk kell, ha az egyik elromlana.

Kikötötték az ELI-nél azt is, hogy a gumicsere is a szolgáltatások közé tartozik, de nem akármilyen, hanem prémium kategóriás abroncs kell a kocsikra, amiket 50 ezer kilométerenként cserélni kell, és persze az évszaktól függően is. Ha pedig ezek ellenére pályázna valaki, annak meg kell vennie a navigációs-térkép legfrissebb frissítését a legújabb verziószámúra, és az éves országos autópálya matricát is biztosítania kell.