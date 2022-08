A Szent István-napi evangéliumból is kiderül, hogy okos emberként az egyetlen sziklára, Krisztusra építette az életét, a családját és a hazáját is. A szentek azok, akik kicsit közelebb vannak a Jóistenhez, közben tudnak járni értünk. Szent Istvánt azért is választhatták az ország fővédőszentjének, mert az országot bevonta a kereszténységbe, majdnem az összes egyházmegye alapítását neki köszönhetjük