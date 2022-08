Pénteken reggel tűzesethez riasztották a makói és a hódmezővásárhelyi tűzoltókat. Magyarcsanádon, a Táncsics soron két elhanyagolt telken égett a növényzet és az ott lerakott hulladék, mintegy nyolcszáz négyzetméteren. A tűz épületeket is veszélyeztettek, de a szakszerű beavatkozásnak köszönhetően végül nem károsodtak. Személyi sérülés nem történt.

A száraz fű égett pénteken Szegeden, a Hópárduc utcánál. senki sem sérült meg, a szegedi tűzoltók végezték el a beavatkozást.

Szatymaznál a nádas gyulladt ki pénteken kora délután, a szegedi és a kisteleki hivatásos, valamint a sándorfalvi önkéntes tűzoltók oltották el a lángokat.

Teljes terjedelmében égett egy kisbusz pénteken Szegeden, az Alkony utcában. A város hivatásos tűzoltói oltották el a lángokat, nem sérült meg senki.

Árokba borult egy személyautó pénteken Maroslelénél, a 4414-es úton. A makói tűzoltók végezték el a műszaki mentést, egy ember megsérült.

Személyautó égett szombaton az M5-ös autópálya szatymazi pihenőjében. A szegedi tűzoltók oltották el a lángokat, nem sérült meg senki.

Egy melléképület lángolt szombaton délután Hódmezővásárhelyen. A bejelentést követően a város hivatásos egysége érkezett a helyszínre, egy vízsugárral oltották el a lángokat. Személyi sérülés nem történt.

Mindszent külterületén lángolt az avar szombaton. A hódmezővásárhelyi hivatásos és a mindszenti önkéntes tűzoltók oltották el a lángokat.

Baleset történt szombaton reggel Felgyőnél. Árokba hajtott egy autó. A csongrádi tűzoltók áramtalanították a járművet, két ember megsérült.

Délelőtt pedig Szegednél borult árokba egy autó, öten utaztak benne. A szegedi tűzoltók végezték el a műszaki mentést, az utasok mindannyian megsérültek.

Szombaton hat esetben kellett kidőlt fáknál, lehasadt faágaknál mentést végezniük a megyei egységeknek. Makóról, Szegedről és Apátfalváról is érkezett lakossági bejelentés. A műszaki mentést rövid idő alatt elvégezték az egységek. Személyi sérülés egyik esetben sem történt.

Július utolsó napján kilenc szabadtéri tűzesethez riasztották Csongrád-Csanád megye tűzoltóit.

A legnagyobb kiterjedésű tűz Üllés külterületén volt, itt tizenöt hektáron lángolt a kiszáradt aljnövényzet. Nagy tűz volt a délutáni órákban Balástyánál is, itt tíz hektáros területen pusztítottak a lángok, a tűz egy tanyaépületet is elért. Kisteleknél két helyen is kigyulladt az avar, összesen három hektár égett le. Ruzsánál egy hektáros területen kellett a lángokat megfékezni. Az érintett, illetve a környező városok hivatásos és önkéntes tűzoltói közösen küzdöttek a lángokkal, munkájukat nagy mértékben nehezítette az erős szél, amely jelentősen gyorsította a lángok terjedését. Az oltási munkálatokkal este nyolc óra után végeztek az egységek, személyi sérülés egyik esetben sem történt.

Szegeden pedig egy udvari grillezés okozott tüzet, a lángok átterjedtek az udvarban tárolt farakásra is. Négy tűzoltó egység oltotta el a lángokat. Senki sem sérült meg.

Az erős szél miatt Csongrád-Csanád megyében négy műszaki mentést kellett elvégezniük a tűzoltóknak vasárnap. Faágak hasadtak le, fák dőltek az úttestre Szegeden és Hódmezővásárhelyen. A gyors beavatkozásoknak köszönhetően a lehasadt ágak nem okoztak sérüléseket, a forgalom is rövid idő alatt helyreállt az érintett útszakaszokon.