Rendőrök lepték el Baksot szombaton délelőtt, valamint mentő is érkezett egy Fő utcai családi házhoz – érkezett a bejelentés lapunkhoz még aznap, majd a település falunapjára tartva mi is szembesültünk az egyenruhások jelenlétével. Első körben azt az információt kaptuk a helyiektől, hogy baleset történt, bővebbet azonban nem tudtak, ahogy a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete sem.

Néhány nap elteltével viszont a szombati írásos megkeresésünkre azt válaszolta a rendőrség, hogy két fő ellen súlyos testi sértés bűntett elkövetésének gyanúja miatt indult eljárás. A mentők megkeresésünkre azt válaszolták, hogy szombaton délelőtt egy huszonéves férfit szállítottak kórházba, akinek mellkasi fájdalmai voltak.

A friss rendőrségi információkat követően ismét ellátogattunk a településre, ahol a környékbelieknél érdeklődtünk. Többen persze azt mondták, hogy nem láttak és nem hallottak semmit. Volt azonban egy hölgy, aki arra emlékezett, hogy név szerint kerestek egy férfit Bakson a rendőrök, aki balesetet okozott.

Betérve a boltokba azt mondták a helyiek, hogy úgy hallották, baleset volt, egy 25 év körüli férfit gázoltak el, aki egyébként nem helyi, nemrégiben költözött ide a feleségével, és a pletykák szerint egyébként gyakran fogyaszt kábítószert.

Információik szerint olyan súlyos sérüléseket szenvedett szombaton, hogy még mindig kórházban van.

Ezt egy férfi is megerősítette, aki úgy tudja, hogy fiatalok között alakult ki vita, amelyet követően az egyik beszállt a rendszám nélküli autójába és kétszer is áthajtott a barátján. Azt is hallotta, hogy a balesetet okozó férfinek jogosítványa sincsen, és ő is gyakran fogyaszt tudatmódosító szert.

Az ügyben kerestük a település polgármesterét is, aki nem szeretett volna nyilatkozni, a rendőrökhöz irányított minket.