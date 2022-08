Havas Boldogasszony búcsút tartottak hétvégén a Szeged-alsóvárosi ferences templomban. A kétnapos rendezvényen celebrált többek között Szaplonczay Miklós görög katolikus esperes és Majnek Antal kárpátaljai püspök is. Tartottak misét a hivatásokért, az elhunytakért, az édesanyai és édesapai hivatásokért, a családokért és békéért, illetve a betegekért, idősökért és orvosokért. A rendezvény részeként Bálint Sándor ünnepséget is tartottak: szombaton megkoszorúzták a néprajzkutató emléktábláját a Pálfy utcában, szerveztek emléksétát és koszorúzást is a Mátyás téren. A "legszögedibb szögedi" boldoggá avatásáért pedig Gyulay Endre nyugalmazott püspök misézett.