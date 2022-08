– De névtelenül mondom – mondja János a Baks főutcáján lévő Erika ABC teraszán, ami néhány háznyira van a nemrég bezárt kocsmától, a Memphistől. Péntek délelőtt ketten álldogálltak itt, János mellett József ült, aki saját kempingszékét hozta el, hogy le tudjon pihenni. Pedig itt igazából le se szabad ülni.

Az egész úgy kezdődött, hogy bezárt a falu utolsó kocsmája. Volt egy másik is nem messze, szemben, a buszfordulóban, ami már évek óta megszűnt. A falu másik vége felé van ugyan egy Tisza névre hallgató vendéglő, de annak jelentősen magasabbak az árai, illetve oda nem mindenkit engednek be, jelentősen más a vendégkör. Ezt János megpróbálta politikailag korrekt módon körülírni, végül ennél a megoldásnál maradtunk.

Forrás: Török jános

– A kocsma lenne a társasági élet színtere. Nincs kocsma, nincs közösségi hely. Nincs egy olyan hely, ami arra szolgálna, hogy ki tudjunk ülni beszélgetni. Elvitették innen a padokat. Nézzék meg, a saját horgászszékét hozta – mutatott Józsefre. A kocsma bezárása arra kényszerítette az embereket, hogy Godics Antalné Erika boltjában vegyék meg és fogyasszák el az innivalót. Ez azonban több ok miatt is szúrta a környékbeliek szemét, fel is jelentették a boltost. Egyrészt állítólag nagy volt a társaság és a zaj, másrészt pedig ugye nem megoldott a mellékhelyiség ügye, így a bolt fogyasztó vendégei a környékben végezték el a dolgukat, körbepisilték a környéket. Ezért is hiányolnak egy vécét a szemben lévő buszmegállóból.

Forrás: Török János

– Bejövünk, megdumáljuk a dolgokat, ez hiányzik nekünk – mondja János. A bolt udvarán felfordított műanyag üdítős rekeszek szolgálnak alkalmi ülőhelyként. A tulajdonos úgy fogalmaz, szeretné, hogy valami alakuljon, ami azt jelenti, hogy arra törekszik, legálisan fogyaszthassanak nála a vásárlók. Az ügyben hamarosan konkrét lépéseket szeretne tenni. Amint véget ér a nyári igazgatási szünet a polgármesteri hivatalban, már neki is fog az ügyintézésnek.