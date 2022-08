Több olvasói panaszt is kaptunk kedd reggel annak kapcsán, hogy az éjjeli esőzést követően csúszóssá, balesetveszélyessé vált a Petőfi Sándor sugárút járdája és kerékpárútja is, miután a lehullott virágszirmok vizesek lettek. Volt olyan olvasónk, aki arra panaszkodott, hogy kerékpározás után nemcsak a járművét, hanem a nadrágját is egyből mosni kellett, olyannyira bepiszkolódott a felcsapódott sáros szirmok miatt.

Éppen ezért megkerestük a Szegedi Környezetgazdálkodási NKft.-t, melynél arról érdeklődtünk, hogy milyen gyakran takarítják az utakat, a tervek szerint mikor várható újabb tisztítás az említett szakaszokon. Válaszukban azt írták, hogy rendszeresen takarítják gépi söpréssel a belterületi kerékpárutakat figyelemmel a korai lombhullásra.

Megjegyezték, ez éjjeli csapadék leverte a japánakác virágot, melyet folyamatosan takarítanak. Hozzátették, a járdák fenntartása, takarítása a kapcsolódó ingatlantulajdonos jogszabályi kötelezettsége.