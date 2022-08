Kilencedik osztályos korában iskolai keretek között kezdett gépírást tanulni Muhel Marcell, a Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum diákja, aki szeptemberben kezdi a 12. osztályt. Tanára, Krizbai Imréné elmondta, rögvest feltűnt neki a fiatalember tehetsége, csupán a technikája igényelt némi finomhangolást.

A gépírás az agy és a kéz együttes munkája, Marci pedig gyors kezű és gyorsan vág az esze is. Emellett kiváló a koncentrációja és nagyon jól tömörít

– méltatta diákját felkészítő tanára, aki országos versenyekre, bajnokságokra nevezte tanítványát az elmúlt években, amelyekről Marcell zömmel aranyéremmel tért haza. Elnyerte a Várkonyi Kálmánné-díjat is, ami azt jelenti, hogy jelenleg ő az ország legjobb középiskolás gépírója. Idén két országos versenyen ért el első helyezést, így nem is volt kérdés, hogy megméreti magát a hollandiai Maastrichtban rendezett világbajnokságon is.

A világbajnokságon junior korcsoportban két gépíró versenyszámmal vettem részt, egy sebességi másolással és egy jegyzőkönyvi feladattal. Az első feladat során 30 percig nyomtatott szöveget kellett papírról másolnom, amely feladatban a gépelés sebessége és a szövegben hagyott hibák alapján értem el a junior 11. helyezést. A második szám nehezebb volt, 9 perc alatt percenként fokozódó sebességű diktátumot kellett legépelnem. Az utolsó percben 295 szótagot diktáltak le. A követelmény az volt, hogy a diktátumból egy óra alatt ötven százalékos lényegi kivonatot készítsek pontosan meghatározott szószám szerint. Ebben a versenyszámban világbajnoki junior 2. helyezést értem el. Erre a helyezésre nagyon büszke vagyok, hiszen diktálás közben nagyon kell a szöveg tartalmára koncentrálni

– részletezte a versenyfeladatokat Muhel Marcell, aki többek között argentin, olasz, cseh, török, belga, német versenytársakkal mérkőzött meg.

A felkészülést tavasszal kezdte Krizbai Imrénével, aki elmondta, egy-egy tesztfeladat összeállítása rendszerint fél napot vett igénybe. Heti 2-4 alkalommal találkoztak és alkalmanként körülbelül 3 órán át gyakoroltak.

A szakmai tanárnőm segítsége nélkül nem tudtam volna világbajnoki második helyezést elérni. Nagyon hálás vagyok neki, amiért felkészített, bízott bennem, és mindvégig támogatott és biztatott

– hangsúlyozta Marcell, aki hozzátette, a hollandiai út nem valósulhatott volna meg családja és a szponzorok segítsége nélkül.