Egyszerre két beruházás is zajlik ezekben a napokban Nagylakon, ráadásul úgy, hogy a kettőnek hamarosan köze is lesz egymáshoz. Az egyik a Dózsa György nevét viselő művelődési ház felújítása, amely a napokban várhatóan befejeződik. Itt a fűtési rendszer korszerűsítésére van szükség. A másik az egészségház felújítása és bővítése, amelyről már több alkalommal is írt a Délmagyarország. Ez utóbbira régóta nagy szükség lett volna, már az előző önkormányzati ciklusban is pályáztak rá, de csak most sikerült pénzt szerezni hozzá – egyébként 46 millió forintról van szó.

Az egészségházat ebből a pénzből nem csak korszerűsítik, bővítik is mintegy 50 négyzetméterrel. Ezt azért kell megtenni, mert egyrészt kicsi a meglévő épület, másrészt nagyon rossz az elhelyezkedése a különböző helyiségeknek. Jelenleg nincs benne külön váróterem, így egy helyen tartózkodnak az egészségesek a betegekkel. A bővítés ezt is megoldja, hiszen külön várótermet alakítanak ki a rendelőnek és a védőnői szolgálatnak.

A makói M Color 2009 Kft. jól halad a munkával, így az épületben működő egészségügyi szolgáltatásoknak hamarosan átmenetileg költözniük kell – méghozzá a kultúrházba, ahol viszont addigra épp befejeződik a fűtéskorszerűsítés. További párhuzam, hogy mind a művelődési háznál, mind az egészségháznál parkolókat is kialakítanak majd.