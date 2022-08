Megdöbbentő, és egyben felháborító közleményt adott ki a napokban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). Azt írták, hogy 2021-ben, a pandémia időszakában drasztikusan megnőtt a gyermekek által saját magukról készített intim képekhez kapcsolódó visszaélések száma. A hatóság az Internet Hotline oldalon fogadja az online visszaélésekről szóló bejelentéseket, és tavaly ezek 74 százaléka gyermekpornográfia miatt érkezett hozzájuk.

Az Internet Hotline már az első pandémiás évben kiugróan sok gyermekpornográf tartalomról kapott bejelentést, de 2021-ben már hatszor annyi érkezett. Az NMHH a gyermekek szexuális kizsákmányolását rögzítő tartalmak terjesztését az internet ma ismert egyik legsötétebb jelenségének nevezi, és mivel globális jelenség, csak az egyre szorosabb nemzetközi együttműködéssel lehet küzdeni ellene.

Létezik is egy INHOPEnevű nemzetközi szövetség, ami a világban működő, médiahatóságéhoz hasonlító online bejelentőfelületeket fogja össze. Ez a szervezet készített most egy jelentést, amiből kiderült, hogy az Európában összesen tárolt pedofil tartalmak 76 százaléka Hollandiában található. Utánuk valamivel több mint 6 százalékkal a franciák, és csaknem hattal a lett szerverek következnek. Magyarországon ez az arány nem éri el az egy százalékot, de még így is rendszeresen buknak le pedofil tartalmakkal szórakozó bűnözők.

A jelentésből kiderült, hogy különösen a serdülők, vagyis a 13 év alattiak körében terjedt el, hogy intim képeket készítenek magukról, melyekkel később mások visszaélhetnek. Míg 2020-ban a felvételeken szereplő gyermekek 77 százaléka volt 13 évesnél fiatalabb, úgy 2021-ben arányuk 82 százalékra nőtt. A lányok továbbra is jóval nagyobb mértékben érintettek: az INHOPE adatai szerint 2021-ben a bejelentett jogsértő felvételek 96 százaléka lányokat ábrázolt.

Az NMHH Internet Hotline elemzői szerint 2022 első félévében már egyértelműen észlelhető volt, hogy a „trend” itthon is elterjedt. Fontos, hogy a veszélyeztetett korosztály tagjai, a fiúk és a lányok is tudatosítsák magukban, hogy joguk van nemet mondani. Senkinek nem kötelesek intim felvételt küldeni, még érzelmi manipuláció hatására sem.

Az Internet Hotline bevett gyakorlata szerint minden, a vizsgálata szerint feltételezetten gyermekpornográfiának minősülő tartalmat a Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztályához továbbít. Az elemzők 2021-ben kifejezetten gyermekpornográfia miatt 1122 esetben fordultak a rendőrség munkatársaihoz.