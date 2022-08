Ismét összefogtak a dorozsmaiak egy jó ügy érdekében, adományokkal segítették a helyi polgárőröket, hogy meg tudják vásárolni a több mint 100 ezer forintba kerülő éjjellátót.

A civilek és a vállalkozók mellett Mihálffy Béla, a térség országgyűlési képviselője és Ruzsa Roland önkormányzati képviselő is jelentős összeggel járult hozzá az eszköz beszerzéséhez.

Lapunknak elmondták, azért tartották fontosnak, hogy forrást biztosítsanak a vásárláshoz, mert ezzel segíteni tudják a polgárőrég munkáját a migrációs helyzet kezelésében. Megjegyezték, a polgárőrök ezen tevékenysége is továbbnöveli a helyiek biztonságérzetét.

Fotó: Kis Anna

Szemesi Szilveszter, az egyesület elnöke és Virágh László, az egyesület tagja arról számolt be a Délmagyarországnak, hogy nemcsak az illegális bevándorlók, hanem az eltűnt személyek felkutatásában is nagy segítség lehet a Csehországból érkezett műszer. Hozzátették, korábban volt rá példa, hogy eltűnt ember keresésében segítettek a rendőrségnek, de mostanság szerencsére nem jellemző, hogy ilyen eset történne Kiskundorozsmán.

Beszámoltak arról is, hogy folyamatosak a lakossági bejelentések arról, hogy migránsokat láttak a településrészen, tehát helyben is érzékelik az élénkülő migrációs nyomást. Elárulták, a most beszerzett eszközzel éjszaka akár 400 méterre is ellátnak az infrafényvető segítségével.