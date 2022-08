Nem mindennapi látványban lehetett része a Szent Rókus-templom kertjébe elsétáló csongrádiaknak: elkészült az épület új toronysüvege, az öt és fél tonnás építményt pedig ünnepélyes ceremónia keretében emelték a magasba. A lenyűgöző gépi és emberi teljesítményt több százan izgulták végig a gát tetejéről és a templomkertből.

Kívül-belül megújul

A csongrádi Nagyboldogasszony Plébánia 156 millió forintot nyert a kormánytól a Szent Rókus templom felújítására. A munkálatok most is zajlanak, amelynek során nem csak a templom külseje, de belseje is megújul: a templomtérben restaurálják a falfelületeket, a mennyezeti festményt és a stáció képeit, valamint a szakemberek elvégzik a három faoltár és festményeinek állagmegóvó tisztítását és konzerválását is. A templom belső festése – amely 1947 óta Borsa Antal és Endrédy György szépérzékét és gondos kezeit dicséri – Sztrakay Judit restaurátor vezetésével újul meg teljesen.

Emellett a projekt végére a torony külső falazatának javítása és újrafestése is elkészül, valamint az óraszerkezet GPS alapú felújítása is megvalósul.