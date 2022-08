Egy nemrég lezárult projekt keretében egy folyamatosan bővíthető fotókönyv és tankatalógus, valamint egy rövid helytörténeti kiadvány is készült. Az utóbbi könyv még korántsem teljes, a helyiek egy részletesebb kiadványt is szeretnének megjelentetni az év végéig.

A falu- és fotókönyv, valamint a tankatalógus egy négy éves projekt végére készült el. A helytörténeti könyv egy rövid összefoglaló lett, de tervben van egy nagyobb anyag elkészítése is, ebbe az idősebb helyi lakosokkal készült interjúk, képek, emlékek is belekerülnek majd. A fotóanyagból már rendeztünk is egy kiállítást a magyartési iskolatalálkozóra – számolt be Bódi Szilvia közösségfejlesztő.

A nagyobb lélegzetvételű helytörténeti kiadványban is biztosan lesz miről mesélni: Magyartésről már 1308-ból vannak írásos emlékek. Noha a település a török dúlás alatt az elnéptelenedés sorsára is juthatott, a 19. században már csaknem nyolcszázan laktak a községben.

A második világháború után 1946-ban települtek be az első nagyobb hullámban, majd az ötvenes évek eleji falusítási politika hozta a betelepülők második hullámát. Az akkoriban Tésre költözők vagy leszármazottaik értékes helytörténeti adalékokkal színesíthetik majd a készülő bővebb falukönyvet.

A készülő könyvet szeretnénk még lehetőleg az év végéig, vagy a következő év elején kiadni. Ehhez a városi költségvetés plusz keretéből szeretnénk forrást szerezni – tette hozzá Bódi Szilvia.

A közösségfejlesztő arról is beszámolt, hogy az elkészült tankatalógus lényegében egy hiánypótló szentesi telefonkönyv lett: ebben rengeteget olyan telefonszámot gyűjtöttek össze, ami fontos a külterületen élők számára. A kiadványban az egészségügyi intézményektől kezdve az óvodák, iskolák elérhetőségein át az önkormányzat, a járási hivatal és a tanyagondnokok számaiig minden elérhetőség megtalálható egy helyen.