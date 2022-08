Nem lesz olyan szép, mint a régi, de legalább lesz valami – értékelték a szülők Hódmezővásárhelyen, a Népkerti játszótéren az új hajót. Mint ismeretes, a tavaly kirobbant játszótér-botrány során 18 ellenőrzött játszótér 127 játékeleme közül 108-at nem talált megfelelőnek és biztonságosnak a város által felkért minőségtanúsító szervezet. A játékok egy részét el kellett bontani, többek között a művészi játékelemeket is, amik egyike a népkerti hajó volt.

Az önkormányzat tavaly 3 éves, 100 millió forintos programot indított, ennek részeként szerezték be a Népkerti játszótérre az új hajót, amit a múlt héten helyeztek ki. Ez tulajdonképpen egy hajó formájú ovivár, amiben mászókázni, bujkálni, mászni, hintázni is lehet majd. A hajófarban még kosárpalánk is található. Márki-Zay Péter polgármester a vasárnapi videójában jelentette be, hogy a tervek szerint augusztus 20-ra készül el.

A kisgyerekes szülők viszont azt tapasztalták, hogy az Epreskertben, a Kutasi úti játszótéren több játékelemet ismét lezártak. A város polgármesterét megkérdeztük, hogy miért, hiszen ezt a játszóteret tavaly újították fel. Márki-Zay Péter azt mondta, kivitelezés zajlik a játszótéren, alapoznak. Mozgáskorlátozott kisgyerekeknek hintát telepítenek, ezért zárták le az érintett játékokat.