Hódmezővásárhelyen a felújított, múlt kedden átadott Szent Antal utca hibáival néhány napja foglalkoztunk. A lakosság egy része szerint fölösleges volt a felújítás, mert az utca amúgy is jó állapotú volt, ráadásul vannak a városnak olyan utcái, amelyek szinte járhatatlanok a kátyúktól. Az is közismert, hogy Márki-Zay Péter polgármester feleségének a sógora álmodta meg a felújítást, ő nyerte meg az önkormányzat tervpályázatát is, a cél a zöldítés volt. Ám a telepített növények egy része már kiszáradt. Jó hír, hogy amik túlélték a kánikulai ültetés utáni napokat és a kevés locsolást, az elmúlt napok nagy esőiben kissé erőre kaptak. Azt is megírtuk, hogy az autók számára kialakított sárga köves út már az átadás másnapján elszutykolódott egy szakaszon.

Olvasónk, Détár Zoltán hívta fel a figyelmünket, hogy az új járdát néhány napos használat után máris bontani kellett az Eötvös-iskolánál. „A Szent Antal utcát közel 9 hónap után újra használhatjuk és sokkal jobb lett, mint volt Márki-Zay Péter szerint. … A Vásárhelyen csak élni akarók rovására ment megint el a sok közpénz. Egy ilyen »jól átgondolt és gondosan megtervezett és kivitelezett« beruházással valóban gazdagodtak néhányan, de mi szegényebbek lettünk a parkolóhelyekkel és három nap után már az egyik járdával is” – írta.

Újabb probléma is előjött a Szent Antal utcán. Az esők után a piros járdán több helyen is fehér foltok bukkantak fel, a járókelők szerint olyan lett, mintha „kisalétromosodott” volna.