Várhatóan augusztus végére elkészül a félsorompó annál a mindszenti vasúti átjárónál, ahol még április elején motorvonattal ütközött egy kisteherautó. A gépjármű szinte lassítás nélkül hajtott a sínekre a tilos jelzés ellenére; az utasok közül öten életüket vesztették a balesetben. A helyi önkormányzat forgalomcsillapító fekvőrendőrt helyezett el a Déli utcán, illetve még a tragédia után egyeztetett a MÁV pályaigazgatójával. A vasúttársaság munkatársai - ahogy portálunk is hírt adott róla a napokban - már telepítik a félsorompót, a munkálatokat várhatóan augusztus végéig fejezik be. Az engedélyezési eljárás után, vélhetően szeptembertől már üzemelhet a berendezés.

A mentősként is dolgozó helyi alpolgármester, Zsótér Gábor úgy fogalmazott: szolgálatai idején tapasztalja, hogy a balesetek nyolcvan százaléka megelőzhető lenne, ha mindenki betartaná a közlekedési szabályokat. Sajnos jellemző a gyorshajtás, hogy nem adnak elsőbbséget, vagy a sofőrök figyelmen kívül hagyják a figyelmeztető jelzéseket. 2018-ban Székkutas és Orosháza között a leengedett félsorompót próbálta kikerülni egy autós – a fénysorompó is működött –, úgy ütközött a szerelvénnyel. – A tragédia sokszor elkerülhető lenne személyes felelősséggel, józan döntésekkel – hangsúlyozta Zsótér Gábor. Hozzátette: a forgalomcsillapító fekvőrendőrrel, a félsorompóval biztonságosabb lesz a kérdéses mindszenti kereszteződés, ugyanakkor arra kér mindenkit, tartsák be a KRESZ szabályokat, hogy elkerüljék a hasonló tragikus baleseteket.