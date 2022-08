– Fontos, hogy jó minőségű alapanyagokat használjunk, a pirospaprikát például mindig ugyanannál a bokrosi termelőnél veszem már évek óta. Azért egy jó adag türelem is kell, meg egy pár összeveszés az asszonnyal; körülbelül kilónként egy veszekedés kell a jó halászléhez

– tette hozzá nevetve.

A főzőtársaságok nem csak a halászlére, de a körítésre is odafigyeltek: láttunk gyönyörű, ropogós héjú, halmintás erdélyi cipót, sült halat, palacsintát, sőt, még „lábashalat” is. Utóbbit a polgárőrök készítették, a halsültjük mellé csirkepörkölttel is készültek.

Szentkirályi Tamásék társasága a hagyományos vonalat követte, ők pontyot tettek a bográcsba. Azoknak, akik nem szeretik a halászlét, palacsintával készültek: sütöttek kakaóst, fahéjast és házi baracklekvárost is.

– Egy egyszerű pontyhalászlét főztünk két-három kilogramm körüli halból, nincs benne semmi extra. Hacsak az nem, hogy szeressen az ember főzni, hogy szívesen, örömmel csinálja

– árulta el Szentkirályi Tamás.

– A halászlé csípősen jó, de úgy módjával tettem bele, hogy lehessen érezni a hal ízét is

– tette hozzá.

KÉPALÁ: Tizedjére rendeztek a szentesi Tisza-parton halászléfőző partyt. Fotó: Majzik Attila