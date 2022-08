A facebook Makón élek csoportjában fényképes bizonyítékot is lehet látni arról, hogy itt-ott gólyák sétálgatnak lakott területen, járdán, úttesten, az ember közelségétől nem zavartatva. Szemtanúk jelzése alapján Újváros városrészben fordult elő ilyesmi a leggyakrabban – ezt persze magyarázza, hogy itt van a legtöbb gólyafészek. A lencsevégre kapott madarak a fényképek tanúsága szerint felbukkantak az otteni római katolikus templom közelében, egy edzőteremnél és több utcában.

Makón a gólyák nagy tiszteletnek örvendenek, sok a madárbarát, ezért a nem mindennapi jelenség kapcsán sokan mondták el véleményüket a fotókhoz hozzászólva. Volt, aki azt írta, a rendkívüli szárazság lehet az oka a dolognak, és érdemes az állatnak vizet, esetleg némi csirkefalatot is adni. Mások szerint az itatás javallott, az etetés azonban nem, mert így leszokhat a ragadozó életmódról. Volt, aki azt gondolta, egyszerűen egy fiatal gólyáról van szó, aki még most tanul repülni, illetve igyekszik felfedezni a környéket. Többen azt javasolták, értesítsünk hasonló esetben egy madárvédelemmel foglalkozó szakembert.

Forrás: Makón élek csoport

Mi megkérdeztünk egyet. Tokody Béla, a Magyar Madártani Egyesület Csongrád megyei csoportjának titkára mindenek előtt azt hangsúlyozta, hogy a gólyákat felesleges akár etetni, akár itatni.

- A fehér gólya legnagyobb állománya Európában Spanyolországban van, ott a nálunk most tapasztalható szárazságnál sokkal komolyabbak is előfordulnak. A madarak azonban ilyenkor is találnak maguknak táplálékot és vizet – mondta. A jelenség magyarázata egyszerűen az, hogy a hazai gólyák 90 százaléka már villanypóznákon költ, tehát megszokta az ember közelségét.

- Ha valahol felbukkannak, ott valószínűleg táplálékforrásra leltek, összeszedik például a rovarokat – tette hozzá. És megjegyezte: ha valamit valóban tenni akarunk a gólyákért, szorgalmazzuk a vízgazdálkodás fejlesztését.