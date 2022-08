Gyanús kocsi rója ezekben a napokban estefelé azt újvárosi, illetve a városrészhez közeli utcákat Makón. A lakók összefogtak, figyelmeztetik egymást, a rendőrségnek azonban — bár volt, aki ezt állította — még nem szólt senki.Az egyik hozzászóló vélekedése szerint alighanem a terepet méri fel a későbbi besurranásokhoz, betörésekhez az az autó, amit mostanában gyakran látni a makói Újváros városrészben és környékén. A Makón élek nevű közösségi csoportban feltűnt bejegyzés kommentjei szerint egy szürke Passatról van szó, amely leginkább sötétedés után, kivilágítatlanul, nagyon lassan járja az utcákat. Ezt több szemtanú jelezte.

Mások egyéb márkájú autóról is említést tettek, leírva a benne ülők külsejét is. Többen kifejezték a történtek miatt aggodalmukat, mások jelezték: felkészülten várják az esetleges bűnelkövetőket, akik nagyon meg fogják bánni, ha megpróbálnak hívatlanul beosonni hozzájuk. Olyan hozzászóló is akadt, aki arról számolt be, hogy hozzájuk már be is ugrott valaki a kerítésen át. Az illető végül, miután megzavarták, ugyanúgy távozott, ahogy jött.

Többen voltak, akik megjegyezték, hogy a rendőrséghez fordultak az aggodalmat keltő autó miatt. Ennek ellentmond, hogy a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság a Délmagyarország érdeklődésére azt a tájékoztatást adta, az ügyben még senki nem tett bejelentést a makói kapitányságon. A lakóktól azt kérik, aki bűncselekményt vagy szabálysértést lát, tegye ezt meg.