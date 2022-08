A gyermekek sem maradtak fesztivál nélkül a hétvégén Szegeden, ugyanis az újszegedi ligetben SZINkópé Fesztivál várta őket két napon át, sőt a buli már péntek este elkezdődött számukra egy óriásbábos felvonulással. A 75 éves Kövér Béla Bábszínház bábelőadásokkal, interaktív játékokkal, koncertekkel, valamint civil szervezetek és társintézmények programjaival készült a legfiatalabbak számára, amíg az idősebbek a Partfürdőn búcsúztatták a vakációt.

Vasárnap például az 50-60-as évek legismertebb bábkaraktere, Vitéz László is feltűnt, aki annak idején rengeteg magyar gyermek életét varázsolta színesebbé és vidámabbá, de így volt ez a ligetben is Takács Dániel előadása által. A nap során látható volt még például Kodzsugukila, a boszorkány is Danny Bain előadásában, valamint Gryllus Vilmos gyermekkoncertje.