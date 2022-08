Sokan a közintézményekben húzódnak be hűsölni az olyan kánikulai napokon, mint ami most is kínozza a szegedieket. A Somogyi-könyvtárban azonban ilyen melegben 26-28 foknál alacsonyabb hőmérsékletet nem tudnak biztosítani, még úgy sem, hogy működik a hűtési rendszer. Ennek oka, hogy — bár többször felújításra kerültek bizonyos részegységek — az egyidős az épülettel, vagyis 37 éves.

A hűtésről egy csaknem 40 éves rendszer gondoskodik, 26 fok alatti hőmérsékletet nem tud ilyen melegben biztosítani. Fotó: Török János

— Három kompresszor működteti a rendszert, ami nyáron hűt, télen fűt. A benne keringő vizet melegíti vagy hűti, ez adja át a hőt az épületnek — magyarázta Sikaláné Sánta Ildikó igazgató. A könyvtár nyílászárói azonban jórészt az építéskor berakott, mindössze kétrétegű üvegablakokból állnak, amelyek ráadásul alumínium szerkezetben vannak. Ezek pedig nyáron a forróságot, télen a hideget engedik be az épületbe, így az egyébként is elavult hőfokszabályzó-rendszer hatékonysága tovább csökken. Enélkül azonban ilyen melegben a belső terekben is csaknem 40 fok lenne, így arra mindig van fedezet, hogy az esetleges meghibásodásokat azonnal kijavítsák.

A könyvtár látogatói és dolgozói nyaranként azonban a működő klímarendszer ellenére sem tudnak kellemes hűvösben olvasni és dolgozni. A helyzetet pedig modern klímaberendezésekkel sem lehet orvosolni, hiszen a kültéri egységeket az üvegfalakon nem lehetne elhelyezni. Kellemesebb hőmérsékletet így csak bizonyos helységekben tudnak biztosítani — elsősorban a kényes kiadványok számára.

— A negyedik emeleti raktárat fel tudtuk szerelni légkondicionálóval, ott régi folyóiratokat és könyveket tartunk. Az emlékkönyvtárban pedig, ahol a 11 ezer legértékesebb, muzeális dokumentumunkat őrizzük, külön hűtési rendszer épült ki, hiszen ezeknél nagyon fontos állományvédelmi szempontból a megfelelő hőmérséklet és a páratartalom — mondta el az igazgató.

Az épület felújítása ugyan többször szóba került már, de valószínűleg csak pályázati pénzből lenne megvalósítható. Így előreláthatólag egy darabig maradnak még az intézményben a meleg nyári munkanapok.