Sok kocsija van a Készenléti Rendőrségek, amiket ráadásul Csongrád-Csanád megyében a migrációs nyomás miatt nem is kímélnek. Éppen ezért fordulhat elő, hogy a kerekek és a gumik is sokkal hamarabb tönkremennek az itt állomásozó autóknál, mint máshol. Ezeket pedig javítani kell. A Készenléti Rendőrség a napokban írt ki közbeszerzési eljárást gumi- és kerékszerelésre. Az országot régiókra osztották, Szeged a Kelet-Magyarország 2-esbe tartozik.

A pályázat lényege, hogy nem a kocsikat viszik el a szervizbe, hanem a szakembereket kérik arra, hogy helyben szereljenek. Szegeden a Laktanya utca 16-ot jelölték ki erre. Ebben a régióban Orosházával és Kiskunhalassal együtt 180 rendőrautó van, és a kerekek javítására 14 millió 550 ezer forintja van a rendőrségnek.

A javításba minden beletartozik, amit egy kerékkel kapcsolatban el lehet képzelni, de az egyik legfontosabb eleme a pályázati kiírásnak a szezonális kerékcsere, vagyis amikor nyáriról télire cserélik a gumikat, vagy éppen fordítva. Ennek egyébként a pontos idejét is megadták: a téli gumikat április 1-től május 10-ig; a nyári abroncsokat pedig október 15-től november 30-ig kell lecserélnie a nyertes pályázónak. Pályázni pedig szeptember 9-ig lehet, és plusz 10 pontot kap a legalacsonyabb ajánlatot adó, de az elbírálásnál az is számít, ha valaki megváltozott munkaképességűeket is foglalkoztat.