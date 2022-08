Sokan keresték lapunkat, hogy szeretnék megtudni az ambrózfalvi Burus család számlaszámát. Segítenének a bajba jutott családnak. Mint megírtuk, Burus Csaba, a 38 éves édesapa egyedül maradt a 9 és 5 éves kisfiaival. Gyermekei édesanyját, a 43 éves Krisztinát augusztus 17-én veszítette el, a fiatalasszony rákos volt. A házukat is elárverezik, mert a betegség miatt elmaradtak a hitel részleteivel. Krisztinát, az édesanyát holnap, augusztus 31-én Csanádalbertin helyezik végső nyugalomba, a pár középső gyermekével, Balázskával együtt, aki 2016-ban született és szívelégtelenség miatt csak 7 napot élt, ez volt a fiatalasszony egyik utolsó kívánsága. A kisfiú urnáját eddig otthon őrizte a család.

Egy éve derült ki, hogy Krisztina méhnyakrákos. Sokat volt kórházban, rengeteget szenvedett, a veséje is leállt, trombózison is átesett. Csaba gondoskodott a gyermekekről és Krisztináról is, aki az utolsó két hetét otthon tölthette. Augusztus 16-án nagyon rosszul lett, visszakerült a kórházba és másnap elhunyt.

Cikkünk megjelenése után többen jelezték, hogy segítenének Buruséknak a talpra állásban. A családnak azóta elkészült a számlaszáma.