Hódmezővásárhelyi olvasónk, Détár Zoltán arra buzdít mindenkit, lepjék meg a tűzoltókat valami hideggel, jégkrémmel, hűsítő gyümölccsel, vagy ásványvízzel.

„A hőségben is maximumot nyújtó tűzoltóink minden elismerést megérdemelnek, naponta többször öltöznek be a 30 kilós védőfelszerelésükbe és veszik fel a harcot a lángokkal vagy autókba szorult embereken segítenek. Sohasem tudnak árnyékba húzódni, mégsem panaszkodnak. A legapróbb figyelmesség is segít őket megerősíteni önként vállalt sok lemondással járó hivatásukban. Tegyük meg mi is amit a lelkiismeretünk diktál, lepjük meg őket egy jégkrémmel, ásványvízzel, hűsítő dinnyével vagy más gyümölccsel! Nem kötelező, de erősen ajánlom mindenki figyelmébe a lehetőséget. A mellékelt kép lehetne a nap képe is, most akár mindennap” — írta Détár Zoltán, a Vitézi Rend hadnagya.