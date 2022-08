A szerkezetépítés befejező szakaszában tart a csongrádi kézilabdacsarnok kivitelezése, a szakemberek a tetőszerkezet kialakításán dolgoznak. A monolit-vasbeton vázszerkezetű épület teteje hagyományos fa vázszerkezetre épül.

A volt kertészeti telep helyen egy több mint 1700 négyzetméter alapterületű épület készül, ahol a csarnok sportpadlója 1000 négyzetmétert foglal el, az öltözők pedig csaknem 120 négyzetméteren kapnak majd helyet.

A kézilabda-munkacsarnok egy hét és fél méter szabad belmagasságú küzdőrészből, 150 ülőhelyes nézőtérből, valamint az ide tartozó földszintes kiszolgálóblokkból áll majd. Az épületbe a tervek szerint az előcsarnokon át lehet bejutni, előtte kialakítanak egy fedett-nyitott várakozóteret. Az intézmény előterében alakítják ki a látogatói mosdókat, a két edzői öltöző és mosdó, a takarítószer-tároló helyiség és a konditerem a pedig folyosó végén kap helyet.

A tervezett ütemben halad a kézilabdacsarnok építése. Fotó: Majzik Attila

A csarnok a Tigrisek Csongrádi Utánpótlás Kézilabda Egyesület otthona lesz, és elsődlegesen az utánpótlás-nevelést szolgálja majd, de az NB II-es felnőttcsapat is ott játssza majd a hazai mérkőzéseit. A tervek szerint a létesítmény emellett egyéb sportrendezvények rendezésére is alkalmas lesz, illetve más, nem sportjellegű rendezvények megtartásához szükséges védőburkolat is a fejlesztés része.

Az egyesület életében egy nagy mérföldkő lesz a csarnok megépülése. Eddig több helyiséget kellett bérelnünk, de az új csarnokban biztos, hogy kényelmesebb lesz az életünk. Lesz konditermünk, szertárunk, nem kell cipelni a felszerelésünket. A nagy csapatlétszámunk miatt így is szükségünk lesz emellett is további helyiség bérlésekre, de biztos, hogy nagyon nagy mértékben fogunk előrelépni – fogalmazott Szikszai Márta, a kézilabda egyesület elnöke.

Az épülő csarnok ugyan még messze nincs kész, de nevet már kapott: a képviselő-testület júniusi testületi ülésén döntött az épület elnevezéséről, a képviselők öt javaslat közül a Csongrádi Kézilabda Csarnok nevet szavazták meg.

Ennek ellenére, hogy ez a név fogadja majd a sportrajongókat a csarnok homlokzatán: mint megtudtuk, Bedő Tamás polgármester nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy a későbbiekben megváltoztassák a kézilabdacsarnok nevét.