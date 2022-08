A Kossuth térre, a lovas szobor elé, az I. világháborús hősi halottak névsora mellé a napokban került ki a táblaerdő. Rajtuk Márki-Zay Péter kampányszlogenje: „Vásárhely szabadon fejlődjön!” A táblák mindkét oldalán kampányszövege olvashatók.

Cseri Tamás: Ez politikai öntömjénezés

A táblaerdő miatt Cseri Tamás fideszes önkormányzati képviselő is szót emelt a közösségi felületén, „Öntömjénezés orrvérzésig” címmel.

– Az államalapítás ünnepére készülő Vásárhely főterén ez az ünnepi dekoráció. Márki-Zay hirdeti önnön nagyszerűségét a „szabadon fejlődő” városban, ami a valóságban nem szabadon fejlődik, hanem szabadesésben zuhan. Kétségbeesett próbálkozás ismét az odakozmált kapitánytól, hogy ordítóan üres, és nevetségesen kisszerű ügyködését – illetve annak hiányát – ellensúlyozza némi marketinggel – írta a képviselő.

Nem lesz meg a politikai haszna

Lapunk is megkereste a képviselőt.

– Márki-Zay Péterre rendkívül jellemző a politikai öntömjénezés, amit már nemcsak mi, hanem az országos sajtó is többször szóvá tett. Augusztus 20-án nemzetünk születésnapját ünnepeljük, ez az időszak nem arra való, hogy egy politikus a saját magát dicsérő reklámokat tegye ki a főtérre. Ennek szerintem nem is lesz meg a polgármester által várt politikai haszna, az emberek „lábbal szavaznak” majd, vagyis arrébb mennek. A lakosok a Szent István napokon koncertekre, egyéb szórakoztató programokra vágynak, pihenni, kikapcsolódni, rég látott ismerősökkel találkozni, beszélgetni szeretnének, attól függetlenül, hogy kire szavaztak. Ez a program jó lehetne arra is, hogy a politika miatt évek óta haragban lévők esetleg hozzálássanak az árkok betemetéséhez. De az öntömjénező, politikai táblák nem ezt a célt szolgálják – vélekedett a vásárhelyi politikus, aki azt is elmondta, a táblán lévő információk ráadásul nem igazán fedik a valóságot.

Beszédet mond beszéd után

– Az egyiken például az áll, hogy „kicseréltük a közvilágítást”. Nem igaz. A tíz százalékát sem cserélték ki. Ráadásul ez garanciális munka volt, a cég ingyen biztosította az új világítótesteket, csak a munkadíjat kellett kifizetni. Ezt a munkát még az előző városvezetős irodavezetője indította el. A Teleki utcai bölcsőde felújítása is kormányzati pénzből készül, de már mióta. Januárban már fogadnia kellett volna a gyerekeket, de egy évet csúszik a projekt – mondta Cseri Tamás.

Sokan kifogásolják azt is, hogy Márki-Zay Péterről szólnak a Szent István napok. Csütörtökön a fotókiállítást, majd a borfesztivált is megnyitja, pénteken a csúszdaparkot avatja, majd közéleti beszélgetést rendez a nagyszínpadon a miniszterelnök-jelölti kampányában is feltűnő Gáspárik Attilával, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatójával. Augusztus 20-án a városi ünnepségen is a polgármester beszél, és aznap este a Musical-gálán is köszöntőt mond, vasárnap pedig a népkerti játszótéren a hajójáték avatóján is ő beszél.