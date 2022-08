Évek óta fennáll már az együttműködés a kanadai Manitoba Egyetem és az SZTE között, amely leginkább az oktatói, kutatói kapcsolatokra épült – tájékoztatta lapunkat az SZTE. Nyolc éve immár a kanadai intézményben a szegedi bölcsészkar Hungarológia Központjának egy-egy oktatója tanít magyart, mint idegen nyelvet és kultúrát.

A nemzetköziesítés jegyében az SZTE legfőbb célja ezzel a kanadai irányú nemzetközi kapcsolatok élénkítése, új együttműködési lehetőségek feltérképezése.

Hónapokkal ezelőtt elkezdtünk egy tárgyalást a kinti tanszékvezetővel, és felvetettem azt az ötletet, hogy mit szólnának egy hungarológiai jellegű, úgynevezett „Immersion Hungary” programhoz, ahol a magyar kultúrát mutatnánk be több szempontból. Ezt támogatták, és kértek néhány magyarórát is. A program két részből áll, napi minimum 4-6 óra kultúra, valamint egy óra nyelvoktatás. Idén ezt tíz főre hirdettük meg, ami pár nap alatt be is telt

– mondta Árvay Anett, az SZTE BTK Hungarológia Központ vezetője.

A Manitoba Egyetemmel kötött új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt el július 26-tól három hetet Budapesten és Szegeden. A program célja a magyar kultúra sok szempontú megismerése, emellett a kultúrák közötti párbeszéd elősegítése.

Az első héten Budapesten a köztéri és kollektív emlékezet témakörében szervezett túrán vehettek részt a fiatalok, ezt követően pedig Szegeden a BTK oktatóinak óráit hallgathatják meg. A program része a magyar kultúra, élet és társadalom megismerése, kirándulásokon, tanórákon és vendégelőadásokon való részvétel, valamint a magyar nyelvet is gyakorolhatják. Szegedi nevezetességeket látogatnak meg, többek között a Zsinagógát, a Reök-palotát, az Alföldi tájházat. Hódmezővásárhelyen múzeumpedagógiai programon vehetnek részt, amelyen a fazekas mesterséget, illetve a korongozást is kipróbálhatják. A népi építészettel pedig Ópusztaszeren a falumúzeumban is ismerkedhetnek.

Mivel a manitobai egyetem ösztöndíjjal támogatja ezt a programot, a jelentkezők először egy rövid interjún vettek részt, valamint egy motivációs levelet is kellett írniuk. A kurzus végén a számonkérés két módon történik majd. Szegeden kis beszámolót kell készíteniük, majd csoportos és egyéni prezentációt tartanak. Szeptember végéig pedig egy hosszú összefoglaló, reflektív esszét kell írniuk a tanulmányútról, ezt már Kanadából küldik vissza Szegedre.