Átalakítják az Országos Meteorológiai Szolgálatot, a technológiai és ipar miniszter, Palkovics László szerint a jövőben érdemes kutatásokkal is foglalkozni a szakmának. Erről pénteken Szegeden beszélt a Magyar Meteorológiai Társaság vándorgyűlésén, amely után azt is elárulta, miért döntött úgy, hogy leváltják az OMSZ vezetőit.

Aktuális kihívások a meteorológiában – fókuszban a repülésbiztonság szolgálata címmel tartott vándorgyűlést csütörtökön és pénteken Szegeden a Magyar Meteorológiai Társaság a Szegedi Tudományegyetem, az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat szakembereinek részvételével a SZTE Földrajz és Földtudományi Intézetben. A kétnapos programon szó volt többek között az elmúlt 30 év téli hideg-, és meleghullámainak karakterisztikáiról, a hőmérsékleten alapuló éghajlati indexek alakulásáról, a nap- és szélenergia hasznosításáról, valamint a katonai meteorológia aktuális kérdéseiről is.

Pénteken plenáris ülést tartottak, amelyen részt vett Palkovics László technológiai és ipar miniszter is, aki információink szerint előadásában arról beszélt, hogy a kormány számára az elkövetkező időszak legnagyobb kihívása az ország energetikai rendszerének átalakítása, a klímaváltozással kapcsolatos jelenségek kezelése. Bár az előadásra más médiumokhoz hasonlóan lapunkat sem engedték be, úgy tudjuk, az ülésen Palkovics arról is beszélt, hogy érdemes lenne kibővíteni a jövőben az Országos Meteorológiai Szolgálat tevékenységét, a szakembereknek kutatásokat kellene végezni.

Például szerinte az OMSZ a Kárpát-medence klimatikus viszonyainak kutatásával foglalkozó tevékenységet is folytathatna a jövőben. A szakma képviselőinek javaslatot tett arra, hogy jöjjön létre egy országos meteorológiai és klímakutató intézet. Arról is szólt, hogy 2050-re el kell érnünk a klímasemlegességet, ezért át kell állni a megújuló energiaforrásokra, ugyanakkor a naperőművek tulajdonosai jelenleg a hozzájuk befutó OMSZ információk alapján próbálják eltalálni, mennyi energiát tudnak a hálózatra feladni. A miniszer szerint ezen is változtatni kell, pontosabb információkra van szükség.

Az ülés után a miniszter az utcán válaszolt a sajtó és a Momentum képviselőinek kérdéseire, ugyanis utóbbi tüntetést szervezett az egyetemi épület elé, esernyőkkel vonultak az utcára az OMSZ elbocsátott vezetői miatt. Palkovics azt mondta, azért küldték el a szolgálat két vezetőjét, mert a munkáltatói jogkör gyakorlójaként úgy döntött, hogy nem velük szeretne együttműködni a jövőben.

Beszámolt arról is, hogy az ülésen a szakmai képviselőivel arról egyeztettek, hogy hogyan tudják továbbfejleszteni az OMSZ-t közösen, és úgy látta, hogy támogatást kaptak a javaslatai.