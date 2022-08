Négy légkondicionáló gépet szeretne beszerezni a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány. A klímákra nem a komfort miatt, hanem az alapvető működés érdekében van szüksége a mentőközpontnak.

Mint az alapítvány vezetése közölte, a kezelőjük nyáron rendkívül meleg, az egyedek egymás után érkeznek kiszáradva és hőguta közeli állapotban: ezekben a napokban is két mezei nyúl és egy rétihéja hűtésével küzdenek.

A mentőközpont épületét téli időszakban eddig gázzal fűtötték, ami napi szinten 27-32 köbméter fogyasztást jelentett. Ez egy hónapra eddig is nagyon sokba került, ezen a télen pedig bele sem mernek gondolni, mekkora lesz majd a gázszámlájuk. Az alapítvány mentőközpontja télen is működik, hiszen télen is vannak sérült egyedek, emellett pedig napi szinten fogadják az óvodás és iskolás csoportokat is.

Forrás: Majzik Attila

Az alapítvány vezetése azzal a kéréssel fordul az állatbarátokhoz, hogy támogassák a mentőközpont eszközbeszerzését: az épületbe négy gépet kellene beszerelni, viszont az alapítványnak jelenleg nincs annyi forrása, hogy az összes készüléket megvásárolja, mintegy háromszázezer forintjuk hiányzik.

A klímák megvásárlásával a madarak és állatok mentését és kezelését, biztosító helyiség hűtését és télen a fűtését tudnák biztosítani.

A Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány számlaszáma 11735043-23537536-00000000, HU 33 1173 5043 2353 7536 0000 0000. Abban az esetben, ha támogatást küldenek, kérjük az üzenet rovatban írják be, „klíma készülékre”. A beérkezett összegeket kizárólag a gépekre fordítja a vadmentőközpont.