Elmondta, közösségük tagjai rendszeresen igyekeznek fejleszteni a teret, hogy az különféle programok helyszínéül szolgáljon. Minden szerdán találkozót is tartanak, ekkor beszélgetnek, kártyáznak, pingpongoznak, valamint finomságokat is sütnek ekkorra, így tettek az átadóra is.

Bozsóné Gulyás Margit megjegyezte, a lakótelep közösségének 5-6 tagja rendszeresen csinosítgatja a teret, füvet vágnak, gazolnak és falevelet gereblyéznek. Megjegyezte, most a céljuk az, hogy a térről elszállítsák a tönkrement mászókát, hiszen azt nem lehet használni, felújítani sem tudják. Az elszállításban a lakók és az önkormányzat segítségét kérik.

Az 50 éves lakótelep egyébként négy szalagházból és egy kockaházból áll, jelenleg 200 család lakja. Az öt évtizeddel ezelőtt beköltözöttek közül már kevesen vannak, az ő gyermekeik és unokáik is kirepültek, a régi lakók közül pedig sokan albérletbe adták ki a lakásokat.